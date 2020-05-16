Kardelen Acar plajda at bindi

Kardelen Acar, Aralık 2017’de kızı Derin’i, Kasım 2019’da oğulları İsmet ile Metin’i dünyaya getirmişti. Kardelen Acar corona virüs salgını başladığı andan itibaren çocuklarını alıp memleketi İzmir’e gitmişti. Karantina günlerini Çeşme’de geçiriyor. Kardelen Acar dün kızı Derin ile Çeşme Atlı Safari Kulubü’ne gitti ve tüm gün at bindi.