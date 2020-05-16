MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kardelen Acar plajda at bindi
16.05.2020 - 08:01 |

Kardelen Acar plajda at bindi

Corona virüs salgını başladığı andan itibaren çocuklarını alıp İzmir’e giden Kardelen Acar tüm gün at bindi ve poz verdi.

Kardelen Acar plajda at bindi
ABONE OL

Kardelen Acar, Aralık 2017’de kızı Derin’i, Kasım 2019’da oğulları İsmet ile Metin’i dünyaya getirmişti. Kardelen Acar corona virüs salgını başladığı andan itibaren çocuklarını alıp memleketi İzmir’e gitmişti. Karantina günlerini Çeşme’de geçiriyor. Kardelen Acar dün kızı Derin ile Çeşme Atlı Safari Kulubü’ne gitti ve tüm gün at bindi.

 

 

    Magazin Haberleri Bülteni (15 Mayıs 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    ‘Tedbiri elden bırakmıyoruz’

    ‘Tedbiri elden bırakmıyoruz’

    Aile arasında kutlama

    Aile arasında kutlama

    Sadeleşme üzerine sohbet

    Sadeleşme üzerine sohbet

    Kolit hastalığına yakalandı

    Kolit hastalığına yakalandı

    Sıradaki Haber