17.04.2020 - 20:02 |
Kardeş Payı konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kardeş Payı ne zaman, nerede çekildi?
Yayınlandığı tarihlerde büyük bir ilgi gören Kardeş Payı dizisi, bu akşam bir kez daha izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Peki merakla araştırılan Kardeş Payı konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Sevilen dizi Kardeş Payı ne zaman, nerede çekildi?
KARDEŞ PAYI KONUSU
Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir’dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda’dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda’nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35’inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.
KARDEŞ PAYI OYUNCULARI
Ahmet Kural
Murat Cemcir
Seda Bakan
Şinasi Yurtsever
Ayşe Kökçü
Ali İhsan Varol
Berfu Öngören
Sadık Gürbüz
Ayhan Taş
Korhan Herduran
KARDEŞ PAYI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?
İstanbul'da çekilen sevilen dizi Kardeş Payı 13 Şubat 2014'de ilk bölümüyle ekranlara geldi ve 30 Nisan 2015'de son bölümüyle ekranlara veda etti.
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