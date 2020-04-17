Kardeş Payı konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kardeş Payı ne zaman, nerede çekildi?

KARDEŞ PAYI KONUSU

Metin, Ali ve Feyyza Özdemir kardeşler, dünyayı kurtaracak olan borla çalışan bir motor icat edeceklerdir. Bu motorun asıl mucidi babaları Tahsin Özdemir’dir. Fakat 13. bölümde babaları ölünce işleri iyice sarpa sarmıştır. Eda’dan hoşlanan Metin, 27. bölümde Eda’nın terketmesiyle Emrah ile bağlılığını güçlendirmiştir. 35’inci yani final bölümünde ise borla çalışan motor nihayet kullanıma geçmiştir.

KARDEŞ PAYI OYUNCULARI

Ahmet Kural

Murat Cemcir

Seda Bakan

Şinasi Yurtsever

Ayşe Kökçü

Ali İhsan Varol

Berfu Öngören

Sadık Gürbüz

Ayhan Taş

Korhan Herduran



KARDEŞ PAYI NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?



İstanbul'da çekilen sevilen dizi Kardeş Payı 13 Şubat 2014'de ilk bölümüyle ekranlara geldi ve 30 Nisan 2015'de son bölümüyle ekranlara veda etti.