MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerTv Rehberi Haberleri Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne?
20.02.2021 - 23:26 |

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne?

Kardeşlerim dizisi 1. bölümüyle ekrana geldi. ATV'de yayınlanmaya başlayan Kardeşlerim dizisinin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırıldı. İlk bölüme büyük ilgi gösterenler ise Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı için arayışa koyuldu. Haberimizin devamında Kardeşlerim dizisinin 2. yeni bölüm fragmanını izleyebilirsiniz.

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı! Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne?
ABONE OL

Güçlü oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusuyla izleyiciyi meraklandıran Kardeşlerim dizisi ilk bölümüyle bu akşam yayınlanmaya başlıyor. Cumartesi akşamları izleyicisini ekrana kilitlemeyi hedefleyen yeni dizinin oyuncuları ve konusu merakla araştırılıyor. Peki Kardeşlerim dizisi oyuncuları kadrosundaki isimler kimler, Kardeşlerim konusu nedir? İşte 1. Bölüm fragmanı izle...

KARDEŞLERİM DİZİSİ OYUNCULARI

Celil Nalçakan (Akif Atakul)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Halit Özgür Sarı (KAdir Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Ahu Yağtu (Suzan Manyaslı)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Cüneyt Mete (Orhan Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Fadik Seven Atasoy (Şengül Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Su Burcu Yazgı Coşkun (Asiye Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Yiğit Koçak (Ömer Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

Aylin Akpınar (Emel Eren)

Kardeşlerim 2. bölüm fragmanı yayınlandı Kardeşlerim oyuncuları kimler, konusu ne

KARDEŞLERİM DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel… Birbirlerine sıkı sıkıya bağlı bu dört kardeş, yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar… Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürürken, Kadir ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.

KARDEŞLERİM DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Kardeşlerim dizisinin çekimleri, İstanbul'un Avrupa Yakasındaki Fatih semti ve yakın çevresinde gerçekleştiriliyor.

KARDEŞLERİM 2. BÖLÜM FRAGMANI

20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni20 Şubat 2021 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Borussia Dortmund derbide Schalke'yi dağıttı! Erling Haaland durdurulamıyor

Son dakika - Borussia Dortmund derbide Schalke'yi dağıttı! Erling Haaland durdurulamıyor

Son dakika - Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya şov!

Son dakika - Balkan Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye'den madalya şov!

Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"

Semih Tokatlı: "Bol pozisyon bize maalesef golü getirmedi"

Son dakika - İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması!

Son dakika - İstanbulspor'dan "kural hatası" açıklaması!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet