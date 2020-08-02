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02.08.2020 - 07:00 |

‘Karma Sergi’yle açıldı

Bodrum Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Çarşı Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Hilmi Uran Meydanı’nda bulunan asırlık iki belediye mülkü sergi salonuna dönüştürüldü.

‘Karma Sergi’yle açıldı
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I. Artemisia ve Mausolos adlarının verildiği sergi salonları, Tomur Atagök, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Yavuz Tanyeli, İrfan Aydın ve Nezih Çavuşoğlu gibi usta sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Karma Sergi’yle sanatseverlerle buluştu.

Cem Davran'dan duygusal paylaşımAnnesiyle birlikte çektiği videoyu Instagram hesabından paylaşan Cem Davran, “Sevdiği şarkılarla, geçen doksan yıla yakın bir masalı hatırlatmaya çalışırsın. Bebeğiydin bir zamanlar, bebeğin olur gün gelir. Beni hatırlamasa da şarkıları hatırlıyor” dedi.
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Cadde Yazarları

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