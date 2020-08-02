‘Karma Sergi’yle açıldı

I. Artemisia ve Mausolos adlarının verildiği sergi salonları, Tomur Atagök, İbrahim Örs, Hanefi Yeter, Yavuz Tanyeli, İrfan Aydın ve Nezih Çavuşoğlu gibi usta sanatçıların eserlerinden oluşan ‘Karma Sergi’yle sanatseverlerle buluştu.