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15.08.2020 - 07:00 | | DENİZ BOY

Kaslı Şükrü

Şükrü Özyıldız, Çeşme’de arkadaşlarıyla tatile çıktı.

Kaslı Şükrü
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Ayayorgi Yuzu Beach’te denize giren oyuncu Şükrü Özyıldız, kaslı vücuduyla dikkat çekti. Karantinada sporuna devam eden Özyıldız, sosyal medyası için de bol bol fotoğraf çekti. Oyuncu, İstanbul’a gidince ‘Alice Müzikali’yle yeniden sahneye dönecek. 

Şükrü Özyıldız, geçtiğimiz aylarda Baltalimanı'nda objektiflere yakalanmıştı. Aldığı fazla kiloları ve tişörtünden görünen göbeğiyle herkesi şaşırtan oyuncu, yürüyüş yaparak form tutuyordu.

Şimdilerde fit vücuduyla dikkat çeken yakışıklı oyuncu, tatilden bir fotoğraf paylaştı. Şükrü Özyıldız, karantina günlerine ve o dönemlerde alınan kilolara dair göndermede bulundu.

Kaslı Şükrü

KARANTİNA DÖNEMİ VE SONRASI 

Özyıldız, Buda heykelinin yanında poz verdi ve altına şu yorumu düştü; “Karantina dönemi ve sonrası.”

Bazı hayranları Şükrü Özyıldız’ın parmaklarına takıldı. Parmaklarına gelen bazı yorumlar şöyle:" Aşko ayak parmakların arşa çıkmış", "Ayakların bile yakışıklı geliyor Şükrücüm". "O derece senciyim."

Kaslı Şükrü

 

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Cadde Yazarları

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