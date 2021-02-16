Katharine McPhee'den 'parası için evlendin' yorumuna cevap

Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Katharine McPhee, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşıma gelen bir yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

"SONSUZA KADAR SEVGİLİM"

McPhee, daha önce Foster ile çıktığı tatilde çekilen fotoğraflarına "Sonsuza kadar sevgilim, en iyi arkadaşım, en sevdiğim insan, motivasyon kaynağım, benim. Her günüm" notunu düştü.

"GÜN GİBİ ORTADA"

Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu paylaşıma, 36 yaşındaki oyuncunun sevgisinin eşinin parası için olduğunu belirten bir yorum yazdı. McPhee ise "Gün gibi ortada" şeklinde yanıt verdi.

Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi de David Foster'ın, Katharine McPhee ile beşinci evliliğini yaptığını hatırlatarak, "Kesinlikle bir evlilik sözleşmesi vardır" mesajını yazdı.