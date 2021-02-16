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16.02.2021 - 17:57 |

Katharine McPhee'den 'parası için evlendin' yorumuna cevap

2019 yılında müzik yapımcısı David Foster ile hayatını birleştiren şarkıcı ve oyuncu Katharine McPhee, "Kocanla sadece parası için evlendin" diyen takipçisine yanıt verdi.

Katharine McPhee'den 'parası için evlendin' yorumuna cevap
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Kanadalı müzik yapımcısı David Foster ile bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan Katharine McPhee, 14 Şubat Sevgililer Günü'nde yaptığı paylaşıma gelen bir yoruma verdiği cevapla gündem oldu.

Katharine McPheeden parası için evlendin yorumuna cevap

"SONSUZA KADAR SEVGİLİM"
McPhee, daha önce Foster ile çıktığı tatilde çekilen fotoğraflarına "Sonsuza kadar sevgilim, en iyi arkadaşım, en sevdiğim insan, motivasyon kaynağım, benim. Her günüm" notunu düştü.

"GÜN GİBİ ORTADA"
Bir sosyal medya kullanıcısı, söz konusu paylaşıma, 36 yaşındaki oyuncunun sevgisinin eşinin parası için olduğunu belirten bir yorum yazdı. McPhee ise "Gün gibi ortada" şeklinde yanıt verdi.

Katharine McPheeden parası için evlendin yorumuna cevap

Ünlü oyuncunun bir başka takipçisi de David Foster'ın, Katharine McPhee ile beşinci evliliğini yaptığını hatırlatarak, "Kesinlikle bir evlilik sözleşmesi vardır" mesajını yazdı.

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Cadde Yazarları

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