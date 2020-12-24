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24.12.2020 - 07:00 |

‘Katmanlar’ sergisi

Gülveli Kaya’nın ‘Katmanlar’ adlı sergisi, Maji Sanat Galerisi’nde açıldı. Sanatçının kariyeri boyunca ürettiği yapıtların izleri, bu son serisinde ince yaklaşımlarla sanatseverlere sunuluyor.

‘Katmanlar’ sergisi
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Gülveli Kaya’nın ‘Katmanlar’ adlı sergisi, Maji Sanat Galerisi’nde açıldı. Sanatçının kariyeri boyunca ürettiği yapıtların izleri, bu son serisinde ince yaklaşımlarla sanatseverlere sunuluyor. Tuval yüzeyinde yer alan ‘yüz’ imajları dışında, yüzey etkisi yaratan başta duvar kağıdı motifleri olmak üzere, dokular, noktalar ve iç içe geçmiş akışkan boya katmanları gibi farklı imgelerle yüzey değişken ve hareketli bir dinamizme kavuşturulmuş.

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