Katy Perry albümü ertelemedi

Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı beşinci stüdyo albümünden ilk single’ı ‘Dasies’i piyasaya sundu. Şarkıcı, albüm çıkış tarihini ertelememesinin nedenini de esprili sözlerle anlattı: “Burada kesin olan bir şey var, o da şu: Bu yaz doğuracağım. Hayatım tamamen değişmek üzere ve daha önce yaşamadığım duyguları tadacağım. Ayrıca insanlar da müzik ve dans istiyor.”