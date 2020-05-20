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20.05.2020 - 07:00 |

Katy Perry albümü ertelemedi

Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı beşinci stüdyo albümünden ilk single’ı ‘Dasies’i piyasaya sundu.

Katy Perry albümü ertelemedi
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Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı beşinci stüdyo albümünden ilk single’ı ‘Dasies’i piyasaya sundu. Şarkıcı, albüm çıkış tarihini ertelememesinin nedenini de esprili sözlerle anlattı: “Burada kesin olan bir şey var, o da şu: Bu yaz doğuracağım. Hayatım tamamen değişmek üzere ve daha önce yaşamadığım duyguları tadacağım. Ayrıca insanlar da müzik ve dans istiyor.”

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Cadde Yazarları

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