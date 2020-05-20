20.05.2020 - 07:00 |
Katy Perry albümü ertelemedi
Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı beşinci stüdyo albümünden ilk single’ı ‘Dasies’i piyasaya sundu.
Katy Perry, 14 Ağustos’ta yayınlayacağı beşinci stüdyo albümünden ilk single’ı ‘Dasies’i piyasaya sundu. Şarkıcı, albüm çıkış tarihini ertelememesinin nedenini de esprili sözlerle anlattı: “Burada kesin olan bir şey var, o da şu: Bu yaz doğuracağım. Hayatım tamamen değişmek üzere ve daha önce yaşamadığım duyguları tadacağım. Ayrıca insanlar da müzik ve dans istiyor.”