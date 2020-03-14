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14.03.2020 - 07:00 | | LALE DANIŞMAN

Kayseri günlüğü

Ünlü isimler, Pervin Ersoy’un yürüttüğü ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, Kayseri’ye yaptıkları seyahatte, tarihi yerleri keşfederken, şehrin gastronomi alanındaki zenginliğine tanık oldu

Kayseri günlüğü
LALE DANIŞMAN

Türkiye’nin tanıtımı ve iç turizme verilen önemin artırılmasını hedefleyen Pervin Ersoy, ‘Her Şehri Ünlüsüyle Geziyoruz’ projesi kapsamında, rotayı Kayseri’ye çevirdi. Rotahane ve iş ortağı Sacred7 Travel tarafından gerçekleştirilen geziye, Bilge Kuru, Emel Oysal ile Nihan Mutlu’nun yanı sıra Hasan Kaçan, Elif Karlı ve Altay’ın da aralarında yer aldığı ünlü isimler katıldı. Seyahatin ilk gününde, Kayseri Kalesi, Selçuklu Tıp Tarihi Müzesi, Milli Mücadele Müzesi ve kapalı çarşıyı ziyaret eden konuklar, aynı gün doğudan batıya doğru kıvrılarak, 12 km. uzunluğundaki Koramaz Vadisi, Subaşı ve Bağpınar’ı yakından görme fırsatı buldu. Sosyal medyadan da sık sık fotoğraf paylaşan misafirler, beğeni topladı.

Kayseri günlüğü

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