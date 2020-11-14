Kazananlar belli oldu

Şikago doğumlu 16 yaşındaki Ceyda Toyran, Miss&Mr Model Of Turkey 2020 finalinde Miss Model seçildi. Sunuculuğunu Yunus Günçe ve Ece Begüm Yücetan’ın yaptığı İstanbul Klein’de gerçekleşen organizasyonun jüri koltuğunda ise Simge Tertemiz, Zeynep Mansur, Dr. Farzan Malakzadeh, Miss&Mr Model 2019 birincileri Çağla Pekmezci ile Ali Öner oturdu. Erkeklerde ise Mümin Karaçil, Mr Model seçildi.