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17.01.2021 - 07:00 |

Kazananlar belli oldu

Sabancı Vakfı’nın bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması, ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ temasıyla online gerçekleşti.

Kazananlar belli oldu
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Sabancı Vakfı’nın bu sene beşincisini düzenlediği Kısa Film Yarışması, ‘Değişen İklimler, Değişen Hayatlar’ temasıyla online gerçekleşti. Yarışmanın ödül töreni, Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Güler Sabancı, Sabancı Vakfı Genel Müdürü Nevgül Bilsel Safkan’ın ev sahipliğinde ve Zeynep Atakan’ın sanat yönetmenliğinde yapıldı. ‘Cansuyu’ filmiyle birinci olan Anıl Gök’ün ödülünü Güler Hanım açıklarken, ‘Taze Süt’ filmiyle ikinci olan Ömer Faruk Güler’in ödülünü ise Bilsel Safkan açıkladı.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ocak 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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