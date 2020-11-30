Kefaret 3. yeni bölüm fragmanı yayımlandı! Kefaret 2. bölüm detayları...

Kefaret 2. son bölüm ardından 3. yeni bölüm fragmanı da seyirciyle paylaşıldı. Can, Meltem'e yaptıkları ardından korku ve panikle ortalıktan kaybolur. Zeynep, ifade konusunda Meltem'i sert şekilde uyarır. Konusu ve oyuncularıyla beğeni toplayan Kefaret son bölümde yaşananlar haberimizde.

Kefaret'in 3. yeni bölüm fragmanında; Zeynep kızıyla konuşup orta yol bulmaya çalışsa da nafiledir. Bu durumda Sinan, Zeynep'i uyarır fakat o kız için mücadele edecektir. Meltem ise iş başındadır...

KEFARET 2. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Meltem’i hastanelik eden Can panikle evden kaçar ve kayıplara karışır. Hastaneye kaldırılan Zeynep, Meltem’i polis ifadesinde Can’dan söz etmemesi için tehdit eder. Sinan Elif’i kaçıranın kendisi olduğu mesajını atan kişinin izini bulur ve hemen harekete geçmek ister. Zeynep Sinan’ın bu girişiminin kızını sonsuza kadar kaybetmesine neden olabileceğine düşünerek ona engel olacak, yeni gelen bir mesaj ile allak bullak olacaktır.