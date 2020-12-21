Kefaret 6. yeni bölüm fragmanı yayında! Kefaret 5. son bölümde neler oldu?

Nurgül Yeşilçay'ın Zeynep karakterine can verdiği Kefaret dizisinde Ahmet'in hayatı tehlikededir. Beklenen DNA raporu sonrası Zeyep'in de hayatı baştan başa değişir. Fox ekranlarının yeni dizisi Kefaret, her hafta pazar akşamı izleyicinin beğenisine sunuluyor. İşte, ayrıntılar...

5. BÖLÜM ÖZETİ

Münevver’in Ahmet’e attığı mesajı fark ederek ortadan yok olan Zeynep ve Sinan yerine Ahmet’in öfkesi Münü’ye patlar. Melisa’nın babasına yakalanan Can’ın başı derttedir. Bu sırada evlenmeye zorlanmak için Meltem’in sahte akrabaları tarafından kaçırılan Ahmet’in hayatı tehlikededir. Sude ile ilgili DNA raporunun gelmesiyle Zeynep’in hayatı bütünüyle değişir. Sinan, Elif’in kaçırılması ile ilgili sürpriz bilgilere ulaşır.

KEFARET 6. BÖLÜM FRAGMANI