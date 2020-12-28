Kefaret 7. yeni bölüm fragmanı ekrana geldi! Kefaret 6. bölümde neler oldu?

Kefaret 6. son bölüm ile pazar akşamı izleyiciler karşısındaydı. Dizide, Ahmet'in zorla Meltem ile evlendirilmek durumunda bırakılması onu çılgına çevirir. Ancak o Meltem'den bunun intikamını misliyle alacaktır. Diğer yanda da Sinan'ın öğrendiği yeni bilgiler ve Zeynep'in ona kalan servetle yapacakları yer alıyor. Peki, Kefaret 6. bölümde neler yaşandı?

KEFARET 6. BÖLÜM ÖZETİ

Geldiği gece Sude‘yi gören Can böyle bir bilgiyi babasından saklamaya hakkı olmadığını söyleyerek annesiyle tartışır. Evlenmeye mecbur bırakılan Ahmet kendisine karşı kurduğu komplonun cezasını Meltem’den kat kat çıkartır. Sinan kaçırılma ile ilgili olarak ele geçirdiği yeni delillerle Sabri’nin kendilerini kandırmış olabileceği sonucuna ulaşır ancak bunu Zeynep’e nasıl söyleyeceğini bilememektedir. Zeynep’in yaşamı Sabri’den kalan büyük servet sayesinde artık çok başka olacaktır.

KEFARET 7. YENİ BÖLÜM FRAGMANI