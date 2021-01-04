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04.01.2021 - 01:20 |

Kefaret 8. bölüm fragmanı ekrana geldi! İşte, Kefaret 7. son bölüm özeti...

Kefaret 8. yeni bölüm fragmanı merakla bekleniyordu ve yayınlandı! Kızını sonunda bulan Zeynep, artık onu yakından tanıyacaktır. Sevilen dizi Kefaret oyuncu kadrosu ve konusuyla son günlerin dikkat çeken projeleri arasında yerini aldı. Kefaret son bölümde neler oldu?

Kefaret 8. bölüm fragmanı ekrana geldi! İşte, Kefaret 7. son bölüm özeti...
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Fox TV'nin çiçeği burnunda projesi Kefaret, Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat başrollüğünde ekrana geliyor. Yeşilçay, küçük yaşta kaçırılan kızını arayan ve eşi tarafından da aldatılan bir kadını, Zeynep'i canlandırıyor. Öğretmen olan Zeynep, artık kızını bulmuştur ve yeni ve mutlu bir yaşam hayal eder. Sude ve Can ile birlikte çiftliğe yerleşen Zeynep, Sinan'ın öğrendikleri sonrası şüphe duymaya başlar. İşte, Kefaret yeni bölüm fragmanı...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, Sabri’den miras kalan güzel çiftlikte Sude ve Can ile yaşamaya başlar. Sude’nin eski dadısı Ayşe de çiftliktedir, Zeynep’e kaçırılma sonrası yaşananlar hakkında tüm merak ettiklerini anlatır. Zeynep, Sude ile yakınlaştıkça Sinan’ın ulaştığı yeni bilgiler kuşkularını tırmandıracaktır.

Münevver kardeşine iş bulma gayretine düşer ancak Sinan’ın herkesten sakladığı gizemli ve önemli bir işi vardır. Abisinin hapisten çıkmasıyla birlikte tırmanmaya başlayan olaylar sonucu vurulan Arzu’yu tedavi etmesi için Ahmet zorla getirilir. Ahmet küçük Cansu ile tanışır.

KEFARET 8. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni3 Ocak 2021 Magazin Haberleri Bülteni
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