Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı? Kemal Doğulu'ya ne oldu, ayrıldı mı?

Sevilen moda yarışması Doya Doya Moda, ikinci sezonu ile takipçilerinin karşısına çıktı. Birbirinden renkli yarışmacıları ile dikkatleri çeken yarışmada Uğurkan Erez, Seray Sever, Gülşah Saraçoğlu ve Kemal Doğulu jüri olarak yer alıyor. Çarşamba günü yayımlanan bölümde Kemal Doğulu'nun rahatsızlanması nedeniyle yayınından ayrılması izleyiciyi korkuttu. İşte, detaylar...

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILIYOR MU?

Moda programları ile adını duyuran Kemal Doğulu, TV8'de ekrana gelen Doya Doya Moda'da jüri olarak bulunuyor. Kısa süre önce Doğulu, sosyal medya hesabından Acun Ilıcalı'nın Exxen platformunda yeni bir proje ile yer alacağını duyurdu. Bunun üzerinde ''Doya Doya Moda'dan ayrılıyor mu?'' sorusu da gündeme geldi. Ancak Kemal Doğulu'dan konu hakkında bir açıklama gelmedi.