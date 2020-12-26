MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kemal Doğulu, gözyaşları içinde 'Doya Doya Moda' programından ayrıldı
26.12.2020 - 10:20 |

Kemal Doğulu, gözyaşları içinde 'Doya Doya Moda' programından ayrıldı

Uzun süredir TV8 ekranlarında yayınlanan Doya Doya Moda'da sunuculuk yapan Kemal Doğulu, yarışmadan ayrıldı. Ünlü isim programa veda ederken gözyaşlarına boğuldu.

Kemal Doğulu, gözyaşları içinde 'Doya Doya Moda' programından ayrıldı
ABONE OL

TV8'de hafta için her gün ekrana gelen Doya Doya Moda programının son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Doya Doya Moda'nın jürisi Kemal Doğulu programdan ayrılarak yeni bir projeye başladığını açıkladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR
Kemal Doğulu programda duygusal bir veda konuşması yaparken diğer jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever de gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isimler birbirine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Yarışmacılar da Kemal Doğulu'nun ayrılacağını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

EXXEN'DE YENİ PROGRAM YAPACAK
Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de program yapacağını söyledi. Doğulu önceki gün de Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yeni yarışması için başvuru beklediklerini söylemişti.

26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni26 Aralık 2020 Magazin Haberleri Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika - Ukrayna'da Allahyar fırtınası, en iyi seçildi!

Son dakika - Ukrayna'da Allahyar fırtınası, en iyi seçildi!

Son dakika | Beşiktaş'ta 850 bin euroluk mucize!

Son dakika | Beşiktaş'ta 850 bin euroluk mucize!

NBA'de Nets, Celtics'i rakip sahada devirdi!

NBA'de Nets, Celtics'i rakip sahada devirdi!

Trabzonspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Trabzonspor - Galatasaray maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet