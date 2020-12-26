Kemal Doğulu, gözyaşları içinde 'Doya Doya Moda' programından ayrıldı

TV8'de hafta için her gün ekrana gelen Doya Doya Moda programının son bölümünde sürpriz bir veda yaşandı. Doya Doya Moda'nın jürisi Kemal Doğulu programdan ayrılarak yeni bir projeye başladığını açıkladı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDULAR

Kemal Doğulu programda duygusal bir veda konuşması yaparken diğer jüri üyeleri Gülşah Saraçoğlu, Uğurkan Erez ve Seray Sever de gözyaşlarına boğuldu. Ünlü isimler birbirine sarılarak dakikalarca gözyaşı döktü. Yarışmacılar da Kemal Doğulu'nun ayrılacağını öğrenince gözyaşlarına hakim olamadı.

EXXEN'DE YENİ PROGRAM YAPACAK

Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de program yapacağını söyledi. Doğulu önceki gün de Instagram hesabından bir paylaşım yaparak yeni yarışması için başvuru beklediklerini söylemişti.