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24.07.2020 - 13:30 |

Kemal Doğulu kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Kemal Doğulu kaç yaşında?

Kemal Doğulu kimdir? Doya Doya Moda yarışmasında jürilik yapan Kemal Doğulu'nun hayatı ile ilgili detaylar merak ediliyor. Peki, Kemal Doğulu kaç yaşında, nereli? İşte Kemal Doğulu'nun biyografisi.

Kemal Doğulu kimdir, nereli? Doya Doya Moda jürisi Kemal Doğulu kaç yaşında?
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Doya Doya Moda yarışmasında jüri üyeliği yapan Kemal Doğulu kimdir, kaç yaşında? Kemal Doğulu hangi projelerde yer almıştı? İşte Kemal Doğulu ile ilgili merak edilenler...

KEMAL DOĞULU KİMDİR?

Kemal Doğulu 14 Ekim 1979; Mersin doğumludur. Oyuncu Kadir Doğulu'nun ağabeyidir. Uzun süre sanatçıların imaj makerlığını, makyözlüğünü, kuaförlüğünü, fotoğrafçılığını ve modelistliğini yaptı. 2006 senesinde tanıştığı Hande Yener'in Hande Maxi adlı maxi singleında sanatçının fotoğrafçılığını ve imaj makerlığını yaptı. Hande Maxi'den itibaren Hande Yener ile çok samimi olan Kemal Doğulu, sanatçının bundan sonraki albümlerinde sanat yönetmenliğini, fotoğrafçılığını ve kliplerinin de yönetmenliğini üstlendi.

Bunun sonuncunda da Kemal Doğulu 2008 yılının Ocak ayında "1 Yerde" adını verdiği verdiği elektronik müzik tarzındaki maxi singleını çıkardı.

İkinci single'ının ismi Kemal Doğulu 2 olarak açıklandı.

Kemal Doğulu 2 single'ının başarısından hemen sonra yeni albüm çalışmalarına başladı. Yeni albümüne Ters Köşe ismini verdi. Albümün prodüktörlüğünü Hande Yener ile Alper Narman üstlenmiştir.

İşte Benim Stilim moda yarışmasında da jüri üyeliği yapmıştır.

Filiz Akın ile oğlu İlker İnanoğlu aylar sonra kavuştuCorona virüs nedeniyle birbirlerine hasret kalan Filiz Akın ile oğlu buluştu. Filiz Akın, kendisi gibi oyuncu olan oğlu İlker İnanoğlu ile kavuştuğu anların videosunu ise "Aylar sonra görmenin mutluluğla" notuyla Instagram'dan paylaştı.
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Cadde Yazarları

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