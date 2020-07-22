Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında? Kemal Gülman nereli?

Kemal Gülman'ın yaşamı gündemde merak ediliyor. Kemal Gülman, Gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren Gülman Group'un sahibidir. Peki Kemal Gülman kimdir, kaç yaşında? İşte detaylar...

KEMAL GÜLMAN KİMDİR?

Gülman Group'un sahibi Kemal Gülman 1932 yılında doğdu.Gülman Group 1952 yılında kurulan gayrimenkul, ticaret, sanayi vb. alanlarda faaliyet gösteren bir firmadır. Türkiye'nin en büyük şirketlerinden birisidir. Gülman Group'un sahibi olan Kemal Gülman, Türkiye'nin en zengin kişiler listesinde ilk 100 sırada yer almaktadır. Yapılan araştırmaya göre ilk 100 en zenginler listesi içerisinde Kemal Gülman 50. sırada yer alıyor. Gülman Group'un özellikle başta gayrimenkul sektörü olmak üzere, enerji, denizcilik, lojistik vb. alanlarda birçok başarısı bulunmaktadır.