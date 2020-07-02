Kemal Pekser: Dizi film çekimlerindeki set aşklarına inanmıyorum

Aslen Ayvalıklı olan ve corona virüs pandemisi sürecinde dizi film çekimlerine ara verilmesi sebebiyle günlerini Ayvalık’ta ailesiyle birlikte geçiren yakışıklı oyuncu Kemal Pekser; kıte surf, tenis ve kros yaparak formunu korumaya çalıştığını anlattı.

Kemal Pekser, “Ben komedi türündeki rollerde çalışmayı çok seviyorum. Ama bu aralar sektörün mutfak kısmı çok karışık. Ciddi tedirginlikler var. Setlerde ortaya çıkan hastalık durumları var. Bunların illaki yansımaları olacaktır. Böylesi koşullarda biz dizi film oyuncuları adeta vahşi bir ormanda ceylan tedirginliğini yaşıyoruz. Bizimde menajerlerimiz var. İşlerimizi onlar yönlendiriyorlar. Bu dönemde açıkçası birazda ölü taklidi yapıyoruz. Bu pandeminin sonucunu bekliyoruz. İnşallah bir ilaç çıkar, bir aşı bulunur diye bekliyoruz. Ama inanın şehirde olmak bile bazen korkutuyor insanı. Allah herkesin yardımcısı olsun. Bu yüzden de ben dizi film çekimlerinin bu süreçte devam edebileceğine inanmıyorum. Zaten devam edebilmesinin mümkün olamayacağını düşünüyorum. Çünkü her şeyin başı sağlık. Eğer ki, Allah korusun ölüm yada hastalık durumu olursa, tabi ki hiç kimse dizi falan dinlemeyecektir. İşte bu yüzden ortada bir pandemi olayı varken, bunun sonucunu hiç birimiz bilmediği içinde tedirgin bir şekilde bu süreci geçirmeye çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

"ŞEVKET ALTUĞ GİBİ BİR OYUNCU OLMAK İSTERİM"

Oyunculukta Dünyada Tom Hanks, Türkiye’de de Haluk Bilginer’i çok beğendiğini aktaran ünlü oyuncu Kemal Pekser, “Ben komedi ve dram oyuncularını çok severim. Benim için Haluk Bilginer bir başyapıttır. Allah nasip etsede Haluk Bilginer ile aynı filmde rol alsam. Ama benim oyunculukta idolüm Şevket Altuğ’dur. Ben Şevket Altuğ ile büyüdüm. Çocukluğumdan bu yana çok seviyorum O’nun oyunculuğunu. Draması, komedisi her rolün üstesinden geliyor. Şahsen ben Şevket Altuğ’un gerektiği kıymeti göremediğine inanıyorum. Eğer yanlış bilmiyorsam, sektöre küskün bir aktördür. Günümüzde birçok kişininde hatırlamadığı bir sanatçıdır” açıklamasında bulundu.

"SET AŞKLARINA İNANMIYORUM"

Dizi film setlerindeki aşklara inanmadığının altını çizen ünlü oyuncu Kemal Pekser, “Böyle bir aşk benim hiç başıma gelmedi. Çünkü ben iş ile aşkı bir arada götürmeye çalışan biri değilim. Setlerde gerçekten birbirine aşık olmuş arkadaşlarım varsa da onlara da mutluluklar dilerim. Ben günümüzde evliliklerin bile çok zor yürüyebileceğine inanıyorum. O yüzden de normal evliliklerin bile çok uzun ömürlü olmadığı bu dönemde set aşklarının da çok uzun ömürlü olacağına inanmıyorum.” diye konuştu.