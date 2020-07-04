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04.07.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Kemal Sunal kabri başında anıldı

3 Temmuz 2000’de, henüz 55 yaşındayken geçirdiği kalp krizi sonucu hayata veda eden usta oyuncu Kemal Sunal, 20’nci ölüm yıl dönümünde Zincirlikuyu Mezarlığı’ndaki kabri başında anıldı.

Kemal Sunal kabri başında anıldı
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MESUT YILMAZ

Basın mensuplarının da yoğun ilgi ile takip ettiği törene merhum sanatçı Kemal Sunal’ın eşi Gül Sunal, çocukları Ali ve Ezo Sunal ile eşleri Nazli Kurbanzade ve Ömer katıldı.Usta sanatçının eşi Gül Sunal yaptığı açıklamada “Kemal’siz yaşamayı kabullenmeye yavaş yavaş başlıyorum. Yalnız yaşamaya, alışmaya yeni yeni başladım. Sevgisi her gün içimizde artarak devam ediyor, çok hüzünlüyüz” dedi.

Eşi Nazlı Kurbanzade ile Narin adında bir bebekleri olan Ali Sunal ise “Annemin de dediği gibi babam  Kemal Sunal sevgisi hem ailesinde hem de tüm halkımız arasında katlanarak her geçen gün daha da büyüyor. Babamsız geçen bu 20 yıllık sürede tabii bir kızımız oldu, çok mutluyuz. Şu an dedesinin sesini duydukça tepki de veriyor. Umarım babam da onu hissediyordur. Narin üç yaşına gelince onu daha da çok dedesi ile evde ekranda ve resimlerde tanıştıracağım” diye konuştu.

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