Kemer Country’de renkli hafta sonu

İki ayak ve bir finalden oluşan ‘Bahçeşehir Koleji Kış Ligi At Terbiyesi Yarışmaları’nın birinci ayağı, bugün ve yarın, ikinci ayağı 21-22 Mart, final müsabakası ise 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleşecek. Birbirinden farklı kategorilerde, her gün yedi yarışmanın düzenleneceği etkinliğin ana sponsorluğunu, Bahçeşehir Koleji yapıyor. Türkiye’nin farklı bölgelerinden en iyi at ve binicilerini ağırlayacak organizasyonun medya sponsorluklarını ise Türkiye’nin en özel radyo kanallarından biri Radyo D ve Demirören Medya üstleniyor.