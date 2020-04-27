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27.04.2020 - 13:06 |

Kenan Doğulu yeğenlerini klibinde oynattı

Kenan Doğulu, corona virüs salgını sebebiyle zor günler geçiren insanlara moral olması için yazdığı ‘Bizimdir’ şarkısının klibini bu hafta dijital müzik platformlarında yayınladı.

Kenan Doğulu yeğenlerini klibinde oynattı

'Bizimdir' şarksıının klibi için Beren Saat, Sertab Erener, Uğur Yücel, Demet Akbağ, Yılmaz Erdoğan, Ayla Algan, Engin Öztürk, Can Bonomo, Ezgi Mola ve Belçim Bilgin gibi daha birçok sanatçı ayrı ayrı kamera karşısına geçti.

Posta gazetesinden Bekir Saçar, klipte gözden kaçan ve fark edilmeyen ayrıntıya dikkat çekti. Kenan’ın kız kardeşi Canan’ın oğlu Can Özdemir ve Kenan’ın ağabeyi Ozan’ın kızları Arya ile Lila da bu klipte oynadı.

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Cadde Yazarları

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