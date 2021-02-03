MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Canım sevgilim
03.02.2021 - 17:00 |

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Canım sevgilim

Oyuncu Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile 9'uncu tanışma yıl dönümünü sosyal medyada yaptığı paylaşımla kutlarken, ünlü şarkıcı ile nasıl tanıştıklarını anlattı. Doğulu, eşinin paylaşımına kayıtsız kalmadı ve aşk dolu bir yorum yazdı.

Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e: Canım sevgilim
ABONE OL

Boşanmanın eşiğinden dönen ve birlikte geçirdikleri pandemi sürecinde evliliklerindeki sorunları aşmayı başaran Beren Saat ile Kenan Doğulu, şimdi ikinci baharlarını yaşıyorlar.

Aralarındaki buzları erittikten sonra daha fazla objektif karşısına geçmeye başlayan ünlü çift, şimdilerde birbirlerine mesafeli kaldıkları dönemin acısını çıkartıyor.

DOKUZ YILI GERİDE BIRAKTILAR
Beren Saat hem eşi Kenan Doğulu ile dokuzuncu tanışma yıl dönümünü hem de yakın dostu Belçim Bilgin'in doğum gününü kutlamıştı. Doğulu-Saat çiftinden aşk dolu yeni pozlar gelmişti.

Kenan Doğuludan Beren Saate: Canım sevgilim

"HAYAT ARKADAŞIM, STÜDYO ARKADAŞIM..."
Beren Saat, eşi Kenan Doğulu ile dokuzuncu tanışma yıl dönümünü paylaştığı fotoğraflar ve şu notla kutladı:
"Belçim bir yaş daha güzelleşmiş, hayat unutulmaz anılarımıza eklenecek iki gün hediye etmişti bize kutlamak için.Yıllar önce bu gece; Belçim Bilgin ve Ayfer Dönmez gelip beni alıp Kenan’la ilk kez sohbet edeceğimiz ve birbirimizin numaralarını alacağımız partiye gitmeye 'Aykut’un doğum gününü kutlayacağız' diye ikna etmişti. Sonrası aşk, sonrası dostlardan kurulu aile...
Hayat hiç de kolay olmayan bir sınava aldı hepimizi ama kutlanması gerekenleri de unutmamalı. Magnetik organizasyonunuza nasıl teşekkür etsek az İrem Sent ve Selim Cançelik... Yeni yaşın en unutulmazlarından olsun canım Belçim, her şey hayallerinin ötesinde olsun. En sevdiğin şarkıları söyleyerek varlığını kutluyoruz Aykut Cömert, hisset titreşimlerimizi; eskitemediğimiz esprilerine attığımız kahkahalarımızı... 9. yılımız kutlu olsun oyun arkadaşım, hayat arkadaşım, stüdyo arkadaşım Kuincy!"

“CANIM SEVGİLİM SENİ SEVİYORUM”
Kenan Doğulu eşi Beren Saat'in paylaşımına 'Canım sevgilim seni seviyorum' notunu düştü.

Kenan Doğuludan Beren Saate: Canım sevgilim

KENAN'DAN ROMANTİK YENİ YIL PAYLAŞIMI
Öte yandan Beren Saat ile Kenan Doğulu, yeni yıla aşkla girdi. Evliliklerinde uzun zamandır sıkıntılar yaşayan şarkıcı Kenan Doğulu ve oyuncu Beren Saat çifti 2021'i aşk dolu paylaşımıyla kutladı.

Doğulu, eşi Beren Saat ile dudak dudağa olduğu bir fotoğrafı sosyal medyadan paylaştı ve "Yeni yılda sarılın, sevin, dinleyin birbirinizi" notunu düştü.

Kenan Doğuludan Beren Saate: Canım sevgilim

Magazin Haberleri Bülteni (3 Şubat 2021)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları;
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği

CANLI | Konyaspor - Gençlerbirliği

CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu

CANLI | Antalyaspor-Beşiktaş - İlk 11'ler belli oldu

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak

Son dakika | Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz yarın soruları yanıtlayacak

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala koronavirüs vakası yaşandı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet