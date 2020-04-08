MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım
08.04.2020 - 11:06 |

Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım

Bir dönemine damga vuran müzisyen Yurdaer Doğulu, yaşasaydı 79'uncu yaşını kutlayacaktı. Kendisi gibi müzisyen olan oğulları Kenan ve Ozan Doğulu, babalarını doğum gününde sosyal medya paylaşımlarıyla andı.

Kenan Doğulu'dan duygulandıran paylaşım

7 Nisan 1941, Gaziantep doğumlu olan Yurdaer Doğulu'nun yeni yaşını, çocukları sosyal medya hesaplarından paylaştıkları mesajlarla kutladı.

"BİZİ İZLEDİĞİNİ VE KORUDUĞUNU BİLİYORUM"
Kenan Doğulu babasına şu sözlerle seslendi:
"Canım babacığım, bir senem daha sensiz geçti. Bu aralar dünya biraz tatsız ama sağlıklı ve neşeli günler yakındır diye umuyoruz. Müzik müzik müzik, aklımız fikrimiz müzik, bıraktığın yerden ileri doğru yürümeye çalışıyoruz. 2020 biraz sert başladı ama insanlığın kendine bir çekidüzen vermeye ihtiyacı vardı galiba. Bedeli biraz ağır oluyor ama ihmal edip önceliğimizden uzaklaştırdığımız bazı şeylerin kıymetini anladık. Bizi izlediğini ve koruduğunu biliyorum. Senin için bir mum üflüyorum. Doğum gününü kutluyorum. Senin için Ozan’la bestelediğimiz şarkımız 'Bugünüm Sensiz Geçti'yi söylüyorum."

Kenan Doğuludan duygulandıran paylaşım

Ozan Doğulu ise babasının doğum gününü paylaştığı şu mesajla kutladı:
"Canımız babamız yaşasaydı bugün 79 yaşına girecekti. İyi ki doğdun Yurdaer Doğulu."

Kenan Doğuludan duygulandıran paylaşım

    Corona virüse yakalanan Esra Balamir'den haber varEsra Balamir, geçtiğimiz günlerde test yaptırmış ve covid-19 olduğunu açıklamıştı. Evinde tedaviye alınan Esra Balamir, takipçilerine 'iyiyim' mesajı verdi.
    daha fazla video için
    Cadde Yazarları

    Çok Okunan Magazin Haberleri

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Cem Davran'ın paylaşımı dikkat çekti

    Cem Davran'ın paylaşımı dikkat çekti

    La Casa De Papel Helsinki kimdir? Gerçek adı Darko Peric nereli?

    La Casa De Papel Helsinki kimdir? Gerçek adı Darko Peric nereli?

    Betül Demir sevilen şarkılarıyla #EvdeKal #MüzikleKal çağrısı yapacak

    Betül Demir sevilen şarkılarıyla #EvdeKal #MüzikleKal çağrısı yapacak

    Düğünde sahne alacak

    Düğünde sahne alacak

    Sıradaki Haber