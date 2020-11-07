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07.11.2020 - 07:00 |

Kendi bildiğini okuyor!

Dua Lipa, Attitude dergisinin aralık sayısına kapak oldu.

Kendi bildiğini okuyor!
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Dua Lipa, Attitude dergisinin aralık sayısına kapak oldu. Cinsiyetçiliğe vurgu yapan şarkıcı, “Kadınların müzik sektöründe ciddiye alınması için daha çok çabalaması gerekiyor. Stüdyoya ilk girdiğimde, söz yazarı olduğumu kanıtlamaya çalışmıştım. Klip çekimlerindeyse etek giymem gerektiği söylendiğinde, ‘Pantolon giyeceğim, çünkü hava buz gibi’ yanıtını vermiştim” dedi. Her zaman kendi bildiğini okuyan biri olduğunu belirten Lipa, “Biri bana katılmadığım bir konuda yapmam gereken şeyi söylerse, onu yapmam” şeklinde konuştu.

Timur Selçuk'tan son mesajPiyanist, besteci ve yorumcu Timur Selçuk hayatını kaybetti. Timur Selçuk, 74 yaşındaydı. Selçuk'un ölmeden önce çekilen son görüntülerinden birisi ortaya çıktı.
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Cadde Yazarları

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