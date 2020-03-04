‘KENDİME ACIMAYI SEVMEM’

Jennifer Lopez, Glamour dergisinin Güney Afrika edisyonuna röportaj verdi. New York Dergisi’nin 2015’teki ‘Skorlardaki Hustlers’ makalesine dayanan

kara komedi suç filminde striptizci Ramona’ya hayat veren şarkıcı, rolü, hayata bakış açısı, Alex Rodriguez ile devam eden aşkı ve kadın-erkek ilişkilerinden bahsetti.

- ‘Hustlers’ filmindeki Ramona karakterine sizi iten şey ne oldu?

Filme konu olan makale ilgimi çekmişti. Yapımdaki kadınlar aldatıyor ama yazıda bahsi geçen adamlar herkesi aldatıyor. Bu da dünyayı, kadın-erkek ve tüm cinsiyetlerin rolünü anlatıyor.

- Ramano kesinlikle kötü bir kadın...

Sevdiğim şeylerden biri, kendi ahlaki değerleri olması. Çarpık ve yamuk değerler... Suçluların arasında olduğunuz zaman siz de biraz onlar gibi davranırsınız. Yine de onun birçok yönden iyi bir insan olduğunu düşünüyorum. İyi bir dost ve sadık. Sınırları var. İstekleri ve amaçları konusunda net. Tüm bunları da kendi başına yapabiliyor.

- Kariyerinizde çok yol katettiniz. Geriye dönüp baktığınızda, “Vay canına! Bu çok cinsiyetçi” ya da “Çok ırkçı” dediğiniz noktalar var mı?

Elbette. Hem Latin hem de kadın olduğum için belirli zamanlarda herkese verilen olanakları, bana sağlamadılar. Ama açıkçası negatifliğin içinde boğulmayı ve kendime acımayı sevmiyorum. Moral bozukluğum kısa sürer. Kendime fazla fırsat yaratmak ve iyi olabilmek için metanetli davranırım. Sonunda pes ederler.

- Daha önce tutkularınız konusunda hedefe kilitlendiğiniz yazılmıştı...

Bunda bir gerçeklik payı var. İnanılmaz derecede sabırsızım. Her şey hemen ‘şimdi’ olsun istiyorum. Yavaşlığa tolere edebilmem çok zor. Sinirleniyorum. ‘Hayır’ kelimesini de sevmem. ‘Hayır’ demeye çalışırsanız, siz o şeyin neden olması gerektiği, nasıl olacağı ve sizin de buna nasıl engel olamayacağınız konularında şiddetli bir tartışmaya girerim.

- ‘Hustlers’ın bir sahnesinde kadınlar tarafından kurban verilen bir erkek görüyoruz. Bazı kısımlar da gerçekten rahatsız edici...

Ben de rahatsız oldum. O sahneyi izlemek benim için de zordu. Ama kendime, ‘O sen değilsin’ dedim. Sadece bir hikaye fakat bunu erkeklerin görmeleri de iyi oldu.

- Neden?

Çünkü bizler, erkekleri görüyoruz. Şimdi de siz de bu durumu anladınız. Erkekler gizli bir dünya var ve aklınızdan geçenleri kadınlar kavramıyor sanıyorsunuz. Biliyoruz. Her şeyinizi biliyoruz beyler!

- Bu yıl Shakira ile sahne aldığınız Super Bowl devre arası konseri hakkında neler düşünüyorsunuz?

Miami’de iki Latin kadının sahne alması, bence mükemmel bir şey... Yaptığımız şov, insanların bu ülke için değerimizi anlamalarını sağladı.

‘Tüm dünya yaşımı bilir’

- 50’nci doğum gününüz, ‘It’s My Party’ turnenizin teması oldu. Size yaşınız konusunda açık davranmamanız gerektiğini tavsiye eden oldu mu?

Evet, herkes (gülüyor). Tüm dünya yaşımı biliyor. O kadar da büyütülecek bir mesele değil. Bu sektörde 30 olduğunuzda, sizin için ‘Bitti’ derler. Ama kadınların en güzel zamanlarından biridir. Sanatçılar, özellikle kadın sanatçılar, büyüyüp olgunlaştıkça daha iyi oluruz. Bunu görebilirsiniz.

‘Tutkularımız yönlendiriyor’

- Alex Rodriguez ile ilişkiniz nasıl gidiyor?

Çok benziyoruz. O bir sporcu ve en iyisi olmak istiyor. Ben de aynı öyleyim. Yaptığım şeyde mükemmellik arıyorum. İkimiz de çok çalışkanız. Tutkularımız bizi yönlendiriyor. Birbirimize karşı da inanılmaz bir saygımız var. O da benim layık olduğum şeylere erişmemi arzuluyor. İlk tanıştığımızda ona parfüm markamdan bahsetmiştim ve çok ilgilenmişti. Geliştirmem konusunda da büyük emekleri oldu.

‘Parayı severim’

- Para, libidonuzu yükseltir mi?

(Gülüyor) Birçok şey libidomu yükseltir ama para bunlardan biri değil. Fakat severim. Beni harekete geçirir mi bilemem ama bazı

şeyleri kolaylaştırdığı kesin...