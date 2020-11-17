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17.11.2020 - 14:48 |

'Kendime iyi davranmaya karar verdim'

Türk Pop Müziği’nin güçlü sesi Tuğba Özerk, pandemi döneminin herkese olduğu gibi kendisine de çok şeyler öğrettiğini söyledi.

'Kendime iyi davranmaya karar verdim'
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Tuğba Özerk, beslenme şeklinden başlayarak tüm hayat trafiğini baştan düzenledi. Spora ve sakinliğe özen gösteren şarkıcı, bu tür bir yaşam şeklinin kişiyi doğal olarak doğru kararlar almaya ittiğini keşfetti.

"İÇİMDEKİ KADIN İLE ÇOCUĞU BARIŞTIRDIM"
İnsanın yaşamında önceliklerini doğru belirlemesi gerektiğine inanan Özerk, pandemi döneminde vaktinin çoğunu stüdyoda geçirdi. Ünlü şarkıcı, "Müzikle uğraştıkça içimdeki kadın ile çocuğu barıştırdım. Kendime iyi davranmaya karar verdim ve hayallerime odaklandım. Kendimle yüzleştim ve bu dönemdeki ilk şarkıma da bunu yansıttım" dedi.

Magazin Haberleri Bülteni (17 Kasım 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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