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01.11.2020 - 17:46 |

'Kendime koruma tuttum'

Eski manken Sevda Demirel, Vadistanbul'da ortaya çıktı. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Demirel, kendisine koruma tuttuğunu söyledi.

'Kendime koruma tuttum'
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Yıllar geçmesine rağmen Hande Ataizi İle tokat olayının kapanmamasından muzdarip olduğunu söyleyen Sevda Demirel, mağazaları dolaşırken kendisini adım adım takip eden hanımefendinin sorulması üzerine, " Kendisi korumam olur. Kendimi koruyabilirim fakat her zaman bir destek iyi olur diye düşündüm ve koruma tuttum. Sonuçta yalnız bir kadınım" dedi.

Köpeğini de bir an olsun yanından ayırmayan Demirel, mağazaları dolaşarak bolca alışveriş yaptı.

Kendime koruma tuttum

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