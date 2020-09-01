01.09.2020 - 07:00 |
‘Kendimi spora verdim’
Pamela Spence, pandemi döneminde bol bol spor yaptığını söyledi.
Pamela Spence, pandemi döneminde bol bol spor yaptığını söyledi. Koronavirüsten etkilendiğini ifade eden şarkıcı, “Festival insanıyım. O yüzden bu süreçten en çok zarar görenlerden biri oldum. Ben de bol bol kitap okuyup, kendimi spora verdim” şeklinde konuştu.
Murat Övüç'e eski basketbolcu Zaza Enden'den tokat!Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a da küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği ve Soylu'ya küfür ettiğini iddia edildi. Bu iddiaların ardından Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde 'O benim ablam ben ona küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyadan yayınlandı.