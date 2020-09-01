Pamela Spence, pandemi döneminde bol bol spor yaptığını söyledi. Koronavirüsten etkilendiğini ifade eden şarkıcı, “Festival insanıyım. O yüzden bu süreçten en çok zarar görenlerden biri oldum. Ben de bol bol kitap okuyup, kendimi spora verdim” şeklinde konuştu.