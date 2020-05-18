'Kendinizi keşfedin'

Bensu Soral, yüzü olduğu Clear’ın global kampanyası #dahagüçlügeridön kapsamında, karantina döneminde yaptıklarını sosyal medya hesabı üzerinden hayranlarıyla paylaştı. Evde geçirdiği günlerde resim yapan oyuncu, takipçilerine kendilerini yeniden keşfetmeleri ve içlerindeki potansiyeli ortaya çıkarmaları için çağrıda bulundu.

Soral, “Bu sürecin bana verdiği güç sayesinde bir adım öteye giderek, bu sefer tuvalimi evimin duvarları yaptım. Siz de en kötü sonucun bile bizi geliştireceğine ve böylece hepimizin bu dönemden daha güçlü geri döneceğine emin olun. Başarmak istediğimiz her şey için cesur olmamız gerektiğini bir kez daha anladım” dedi.