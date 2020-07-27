MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kendisini Türk diye tanıtıyor
27.07.2020 - 07:00 | | MESUT YILMAZ

Kendisini Türk diye tanıtıyor

18 yıldır ülkemizde yaşayan tasarımcı İvana Sert, gittiği her ülkede kendisini Türk olarak tanıttığını belirtti.

Kendisini Türk diye tanıtıyor
ABONE OL
MESUT YILMAZ

İvana Sert, gittiği her ülkede kendisini Türk vatandaşı olarak tanıttığını söyledi. 18 yıldır ülkemizde yaşayan Sırp tasarımcı, “Türk olduğum için gurur duyuyorum. Türkiye’ye, ‘Kutsal toprak’ diyorum. Her tarafı cennet olan bir vatan... Ayrıca insanlarının güzelliği yeter. Birçok ülke gezdim ama burası gibi yok” diye konuştu.

Son dönemde artan kadına şiddet olayları için ise Sert, “Artık yeter! Kadınlarımızdan ricam, insanları hayatlarına alırken iyi araştırsınlar. Bu sadece evlilikte değil, sevgili olduğunuz zaman da karşınıza gelebiliyor. Erkeklerde bir öfke problemi varsa gidip, tedavi olsunlar. Sırf bu yüzden ikinci evlilikten korkuyorum” dedi.

26 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çıkan magazin haberlerini sizler için derledik.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Özel çalışma

Özel çalışma

Tatil molası

Tatil molası

Hızlı alışveriş

Hızlı alışveriş

Tedbirli konser

Tedbirli konser

Sıradaki Haber