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21.07.2020 - 10:18 |

Kerem Bürsin dizileri | Sen Çal KapÄ±mÄ± dizisindeki Kerem Bürsin kimdir, nereli?

Kerem BÃ¼rsin, Hande ErÃ§el ile baÅŸrolÃ¼ paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± dizi ile gÃ¼ndemde. BirÃ§ok dizide rol alan Kerem BÃ¼rsin'in hayatÄ± da merak ediliyor. Peki, Kerem BÃ¼rsin kimdir, kaÃ§ yaÅŸÄ±nda, aslen nereli? Ä°ÅŸte oyuncu Kerem BÃ¼rsin biyografisi.

Kerem Bürsin dizileri | Sen Çal KapÄ±mÄ± dizisindeki Kerem Bürsin kimdir, nereli?
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Kerem BÃ¼rsin kimdir? Hangi dizilerde rol aldÄ±? Ä°ÅŸte BirÃ§ok dizide karÅŸÄ±sÄ±ma Ã§Ä±kan Kerem BÃ¼rsin'in hayatÄ±na dair bilgiler.

KEREM BÃœRSÄ°N KÄ°MDÄ°R?

Kerem BÃ¼rsin 4 Haziran 1987 Ä°stanbul doÄŸumludur. BÃ¼rsin Kanal D'de yayÄ±nlanan "GÃ¼neÅŸi Beklerken" dizisi ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡aÄŸan Irmak filmi Unutursam FÄ±sÄ±lda'da mÃ¼zisyen Erhan'Ä± canlandÄ±rdÄ±. Åžeref Meselesi dizisinde "YiÄŸit KÄ±lÄ±Ã§" karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r ve aynÄ± karakterle "Ulan Ä°stanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuÅŸtur. YapÄ±mcÄ± Roger Corman'Ä±n Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazÄ± baÄŸÄ±msÄ±z filmlerde ve kÄ±sa filmlerde rol aldÄ±.

BÃ¼rsin, Ä°skoÃ§ya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), BirleÅŸik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), TÃ¼rkiye (Ankara, Ä°stanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi Ã¼lkelerde yaÅŸadÄ±. 1999'da 12 yaÅŸÄ±ndayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleÅŸti.

Ãœniversite eÄŸitimini oyunculuk Ã¼zerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletiÅŸimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda en iyi erkek oyuncu seÃ§ildi. 9 EylÃ¼l 2013'te yayÄ±nlanan sosyal mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Line'Ä±n reklam filminde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca GÃ¼neÅŸi Beklerken dizisindeki rol arkadaÅŸÄ± Hande DoÄŸandemir ile birlikte Lipton reklamÄ±nda oynadÄ± ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yÃ¼zÃ¼ oldu.

KEREM BÃœRSÄ°N DÄ°ZÄ°LERÄ°

2013-2014Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  GÃ¼neÅŸi BeklerkenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Kerem Sayer/GÃ¼neÅŸ Sayer

2014Â Â Â Â Â  Ulan Ä°stanbulÂ Â Â Â  YiÄŸit KÄ±lÄ±Ã§Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Konuk Oyuncu

2014-2015Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Åžeref MeselesiÂ  BaÅŸrol Oyuncusu

2017Â Â Â Â Â  Bu Åžehir Arkandan GelecekÂ Â Â Â Â Â Â  Ali Smith

2018-2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  MuhteÅŸem Ä°kiliÂ  Mustafa Kerim Can / MKCÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â 

2020-Â Â Â Â  Aynen AynenÂ Â Â  DenizÂ Â Â  BaÅŸrol Oyuncusu / Ä°nternet Dizisi

2020-Â Â Â ÂSen Ã‡al KapÄ±mÄ±Â  Serkan BolatÂ Â Â Â Â 

KEREM BÃœRSÄ°N FÄ°LMLERÄ°

2006Â Â Â Â Â  ThursdayÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  GraussÂ 

2007Â Â Â Â Â  Strawberry Melancholy TravisÂ Â Â  BaÄŸÄ±msÄ±z film

2010Â Â Â Â Â  WendigoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Andy

SharktopusÂ Â Â Â Â Â Â  Andy FlynnÂ Â Â Â Â Â Â Â  TV Filmi

2013Â Â Â Â Â  Palace of the DamnedÂ Â  Adam

2014Â Â Â Â Â  Unutursam FÄ±sÄ±ldaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â  ErhanÂ Â Â  Sinema Filmi

2018Â Â Â Â Â  Ä°yi OyunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  FerhatÂ  Sinema Filmi

2018Â Â Â Â Â  Can FedaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  Captain Pilot OnurÂ Â Â Â Â Â Â Â Â  Sinema Filmi

2020Â Â Â Â Â  EflatunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â  BaÄŸÄ±msÄ±z Film

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21 Temmuz 2020 Magazin Haberleri BülteniGünün öne çÄ±kan magazin haberlerini sizler için derledik.
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