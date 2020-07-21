Kerem BÃ¼rsin kimdir? Hangi dizilerde rol aldÄ±? Ä°ÅŸte BirÃ§ok dizide karÅŸÄ±sÄ±ma Ã§Ä±kan Kerem BÃ¼rsin'in hayatÄ±na dair bilgiler.

KEREM BÃœRSÄ°N KÄ°MDÄ°R?

Kerem BÃ¼rsin 4 Haziran 1987 Ä°stanbul doÄŸumludur. BÃ¼rsin Kanal D'de yayÄ±nlanan "GÃ¼neÅŸi Beklerken" dizisi ile tanÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±r. Ã‡aÄŸan Irmak filmi Unutursam FÄ±sÄ±lda'da mÃ¼zisyen Erhan'Ä± canlandÄ±rdÄ±. Åžeref Meselesi dizisinde "YiÄŸit KÄ±lÄ±Ã§" karakterini canlandÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±r ve aynÄ± karakterle "Ulan Ä°stanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuÅŸtur. YapÄ±mcÄ± Roger Corman'Ä±n Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazÄ± baÄŸÄ±msÄ±z filmlerde ve kÄ±sa filmlerde rol aldÄ±.

BÃ¼rsin, Ä°skoÃ§ya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), BirleÅŸik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), TÃ¼rkiye (Ankara, Ä°stanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi Ã¼lkelerde yaÅŸadÄ±. 1999'da 12 yaÅŸÄ±ndayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleÅŸti.

Ãœniversite eÄŸitimini oyunculuk Ã¼zerine alarak Emerson College'nin pazarlama iletiÅŸimi bÃ¶lÃ¼mÃ¼nden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arasÄ± tiyatro yarÄ±ÅŸmasÄ±nda en iyi erkek oyuncu seÃ§ildi. 9 EylÃ¼l 2013'te yayÄ±nlanan sosyal mesajlaÅŸma uygulamasÄ± Line'Ä±n reklam filminde rol almÄ±ÅŸtÄ±r. AyrÄ±ca GÃ¼neÅŸi Beklerken dizisindeki rol arkadaÅŸÄ± Hande DoÄŸandemir ile birlikte Lipton reklamÄ±nda oynadÄ± ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yÃ¼zÃ¼ oldu.

KEREM BÃœRSÄ°N DÄ°ZÄ°LERÄ°

2013-2014Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GÃ¼neÅŸi BeklerkenÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Kerem Sayer/GÃ¼neÅŸ Sayer

2014Â Â Â Â Â Ulan Ä°stanbulÂ Â Â Â YiÄŸit KÄ±lÄ±Ã§Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Konuk Oyuncu

2014-2015Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Åžeref MeselesiÂ BaÅŸrol Oyuncusu

2017Â Â Â Â Â Bu Åžehir Arkandan GelecekÂ Â Â Â Â Â Â Ali Smith

2018-2019Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â MuhteÅŸem Ä°kiliÂ Mustafa Kerim Can / MKCÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â

2020-Â Â Â Â Aynen AynenÂ Â Â DenizÂ Â Â BaÅŸrol Oyuncusu / Ä°nternet Dizisi

2020-Â Â Â ÂSen Ã‡al KapÄ±mÄ±Â Serkan BolatÂ Â Â Â Â

KEREM BÃœRSÄ°N FÄ°LMLERÄ°

2006Â Â Â Â Â ThursdayÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â GraussÂ

2007Â Â Â Â Â Strawberry Melancholy TravisÂ Â Â BaÄŸÄ±msÄ±z film

2010Â Â Â Â Â WendigoÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Andy

SharktopusÂ Â Â Â Â Â Â Andy FlynnÂ Â Â Â Â Â Â Â TV Filmi

2013Â Â Â Â Â Palace of the DamnedÂ Â Adam

2014Â Â Â Â Â Unutursam FÄ±sÄ±ldaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â ErhanÂ Â Â Sinema Filmi

2018Â Â Â Â Â Ä°yi OyunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â FerhatÂ Sinema Filmi

2018Â Â Â Â Â Can FedaÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Captain Pilot OnurÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Sinema Filmi

2020Â Â Â Â Â EflatunÂ Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â Â BaÄŸÄ±msÄ±z Film

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