Kerem Bürsin ile Aslı Turanlı arasında neler oluyor?

Aralarında bir yakınlaşma olduğu iddia edilen Aslı Turanlı- Kerem Bürsin ikilisinden yakışıklı oyuncunun Turanlı’nın fotoğraflarını beğenmesi söylentileri daha da arttırdı.

Posta'nın haberine göre; Aslı Turanlı “Aranızda neler oluyor?” sorusuna ilk kez cevap verdi. Sunucu, “Aynı menajerlik şirketindeyiz. Sayfamdaki bazı kareleri beğenmiş. Ben buna bir anlam yüklemedim. Ama Kerem hoş bir çocuk. Herkes beğeniyor, ben de beğeniyorum" dedi.

Kerem Bürsin de “Aslı çok hoş bir kız, enerjisi güzel” demişti.