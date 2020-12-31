Kerem Bürsin kimdir, kaç yaşında? Kerem Bürsin biyografisi

Kerem Bürsin, son olarak Fox TV ekranında yayınlanan Sen Çal Kapımı adlı dizide Serkan Bolat karakterine hayat vermektedir. Dizide rol arkadaşları Hande Erçel ve Melisa Döngel ile aşk yaşadığı iddiaları ortaya atılan yakışıklı oyuncu bir dönem Serenay Sarıkaya ile yaşadığı aşk ile gündeme gelmiştir. Türkiye'de Güneşi Beklerken adlı dizide hayat verdiği Kerem Sayer adlı karakter ile tanınan Bürsin 4 Haziran 1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

KEREM BÜRSİN KİMDİR?

Hollywood-Türk yapımlarında İngilizce, Türkçe çift dille oyunculuk yapmaktadır.

Bürsin Kanal D'de yayınlanan "Güneşi Beklerken" adlı dizide aynı ismi paylaştığı "Kerem Sayer" ve son bölümlerde ortaya çıkan yüzü deforme ikizi "Güneş Sayer" rolleriyle tanınmıştır. Çağan Irmak filmi Unutursam Fısılda'da müzisyen Erhan'ı canlandırdı. Şeref Meselesi dizisinde "Yiğit Kılıç" karakterini canlandırmıştır ve aynı karakterle "Ulan İstanbul" dizisinde konuk oyuncu olmuştur. Yapımcı Roger Corman'ın Sharktopus ve Palace of the Damned televizyon filmlerinde, bazı bağımsız filmlerde ve kısa filmlerde rol aldı.

Bürsin, İskoçya (Edinburg), Endonezya (Medan, Cakarta), Birleşik Arap Emirlikleri (Abu Dabi, Dubai), Türkiye (Ankara, İstanbul), Malezya (Kuala Lumpur), ABD (Teksas, Boston, Los Angeles) gibi ülkelerde yaşadı. 1999'da 12 yaşındayken ailesiyle birlikte ABD'ye yerleşti.

Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'ın pazarlama iletişimi bölümünden mezun oldu. ABD genelindeki liseler arası tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçildi. 9 Eylül 2013'te yayınlanan sosyal mesajlaşma uygulaması Line'ın reklam filminde rol almıştır. Ayrıca Güneşi Beklerken dizisindeki rol arkadaşı Hande Doğandemir ile birlikte Lipton reklamında oynadı ve Ocak 2015'te ise Mavi Jeans'in reklam yüzü oldu. Markanın diğer bir yüzü Serenay Sarıkaya ile birlikte Türkiye'nin ilk snapchat röportajını gerçekleştirdiler ve daha sonrasında beraber reklam filminde #1jean1tişört etiketi ile rol aldılar. İkili reklamda Maroon5'ın This Love şarkısını seslendirdi. Çiftin ikinci reklam filmleri 2015 Eylül'de #yepyenibirjean etiketi ile gerçekleşti. 2016'da Serenay Sarıkaya ile birlikte üçüncü reklam filminde #yaşasınmavi etiketi ile rol aldılar. 2016 Ağustos'ta Kerem Bürsin'in Mavi Jeans markasıyla anlaşması son bulmuştur.

TV DİZİLERİ

2013-14 Güneşi Beklerken / Kerem Sayer

2014 - Ulan İstanbul / Yiğit Kılıç

2014-15- Şeref Meselesi / Yiğit Kılıç

2017- Bu Şehir Arkandan Gelecek / Ali Smith

2018-19 Muhteşem İkili / Mustafa Kerim Can (MKC)

2020- Sen Çal Kapımı / Serkan Bolat