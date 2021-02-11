MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerMagazin Haberleri Kerem Bürsin'den 'Sen Çal Kapımı' açıklaması
11.02.2021 - 15:53 |

Kerem Bürsin'den 'Sen Çal Kapımı' açıklaması

FOX'ta yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' dizisinde Hande Erçel'le başrolü paylaşan Kerem Bürsin, önceki gün İstinyePark AVM'de objektiflere takıldı.

Kerem Bürsin'den 'Sen Çal Kapımı' açıklaması
ABONE OL

Şoförüyle alışveriş merkezine giden Kerem Bürsin, yaklaşık bir saat kaldığı mağazadan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kerem Bürsin: Hande ile aşırı yakın arkadaşız!

Rol aldığı dizideki partneri Hande Erçel'le tartıştığı iddiası ve "Sete ara verildi" şeklindeki haberlerin sorulması üzerine yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar yok öyle bir şey, yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında üç gün tatil yaptık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Kerem Bürsinden Sen Çal Kapımı açıklaması

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Kerem Bürsin'in annesinden Hande Erçel'e yorum
Berfu-Eser Yenenler çiftinden eğlenceli paylaşımSosyal medya hesabını aktif kullanan isimlerden olan Berfu Yenenler, oyuncu eşi Eser Yenenler ile birlikte çektiği videoyu paylaştı.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

CANLI ANLATIM | Sivasspor - Antalyaspor

Tampa Bay Buccaneers'ın kutlamaları denizde devam etti

Tampa Bay Buccaneers'ın kutlamaları denizde devam etti

Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın "maçı erkene alalım" teklifine destek

Kasımpaşa'dan Galatasaray'ın "maçı erkene alalım" teklifine destek

Mbaye Diagne'ye Belçika'dan trafik cezası

Mbaye Diagne'ye Belçika'dan trafik cezası  

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet