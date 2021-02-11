Kerem Bürsin'den 'Sen Çal Kapımı' açıklaması

Şoförüyle alışveriş merkezine giden Kerem Bürsin, yaklaşık bir saat kaldığı mağazadan ayrılırken gazeteciler tarafından görüntülendi.

Rol aldığı dizideki partneri Hande Erçel'le tartıştığı iddiası ve "Sete ara verildi" şeklindeki haberlerin sorulması üzerine yakışıklı oyuncu, "Arkadaşlar yok öyle bir şey, yılbaşı tatili haricinde sete ara vermedik. Sadece yılbaşında üç gün tatil yaptık. Onun dışında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.