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29.07.2020 - 15:14 | | Melis KARAKUZULU/ İZMİR (DHA)

Kerem Bursin'in babaannesi son yolculuğuna uğurlandı

Oyuncu Kerem Bursin'in 91 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden babaannesi Aliye Güler Bursin, İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki son yolculuğuna uğurlandı. Törene katılamayan Kerem Bursin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu.

Kerem Bursin'in babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
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Kerem Bursin'in babaannesi Aliye Güler Bursin, kalp yetmezliği nedeniyle iki gün önce hayata gözlerini yumdu. Büyük üzüntü yaşayan oyuncu, sosyal medya hesabından acı haberi duyurdu. Bursin, babaannesi ile olan fotoğrafını, "Seni çok seviyorum. Nur içinde yat" notuyla paylaştı.

Aliye Güler Bursin, İzmir'de son yolculuğuna uğurlandı. Karşıyaka ilçesindeki Soğukkuyu Kabristan Camii'nde gerçekleşen cenaze törenine; Aliye Güler Bursin'in Almanya'dan gelen oğlu Pamir Bursin, kızı Nilay Bursin ve sevenleri katıldı.
Törene katılamayan oyuncu Kerem Bursin'in gönderdiği çiçek, tabutun üstüne koyuldu.

Aliye Güler Bursin, Soğukkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Kerem Bursinin babaannesi son yolculuğuna uğurlandı
Kerem Bursinin babaannesi son yolculuğuna uğurlandı



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