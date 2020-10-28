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HaberlerMagazin Haberleri Kerem Gönlüm'e şok tehdit: Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun
28.10.2020 - 09:19 |

Kerem Gönlüm'e şok tehdit: Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun

Eski milli basketbolcu Kerem Gönlüm’ün eşi Elif Gönlüm, bir dönem yanında çalışan Gülistan K.’nın "Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun" mesajı nedeniyle tehdit edildiğini ileri sürüp savcılığa başvurdu.

Kerem Gönlüm'e şok tehdit: Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun
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Kerem Gönlüm'ün eşi Elif Gönlüm, savcılığa başvurdu. İddiaya göre; Gülistan K. isimli kadın, geçtiğimiz aylarda Gönlüm çiftinin yanında çalışmaya başladı. Ancak bir müddet sonra genç kadının iş akdi feshedildi. Gülistan K., Gönlüm çiftinden ücretini alamadığını ileri sürerek, sosyal medya hesaplarından çirkin mesajlar atmaya başladı. Gülistan K., açtığı ondan fazla sosyal medya profiliyle çiftin paylaştığı fotoğrafların altına "Dolandırıcılar, sahtekarlar, iki yüzlü medya soytarılar"' gibi yorumlar yaptı.

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre; Elif Gönlüm, bu hesapları tek tek engelleyerek suç duyurusunda bulundu. Gönlüm, savcılığa sunduğu dilekçesinde, kendisine gelen "Arkanızı kollayın, telefon elinizde uyuyun" mesajları nedeniyle tehdit edildiğini, can güvenliğinden endişe ettiğini belirtti. Gönlüm, Gülistan K.'nın cezalandırılmasını istedi.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Magazin Haberleri Bülteni (28 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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