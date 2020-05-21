Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kesişen Dünyalar ne zaman, nerede çekildi?

KESİŞEN DÜNYALAR KONUSU

Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.

KESİŞEN DÜNYALAR OYUNCULARI

Irina Starshenbaum – Julia Lebedeva

Alexander Petrov – Tyoma

Rinal Mukhametov – Hakon

Oleg Menshikov – Colonel Lebedev

Sergey Garmash – Vice-Prime Minister

Lyudmila Maksakova – Lyuba