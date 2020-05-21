21.05.2020 - 20:21 |
Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? Kesişen Dünyalar ne zaman, nerede çekildi?
Kesişen Dünyalar filmi bu akşam TV ekranında izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 2017 yılında vizyona giren Kesişen Dünyalar filminin yönetmen koltuğunda Fyodor Bondarçuk oturuyor. Peki Kesişen Dünyalar filmi konusu nedir, başrol oyuncuları kimlerdir? İşte merak edilen soruların cevapları...
KESİŞEN DÜNYALAR KONUSU
Kaza sonucu bir uzay gemisi, dünya atmosferine girer. Rus jetleri tarafından bombalanan gemi düşer ve birçok insanın ölümüne sebep olur. Düşen gemideki uzaylıyı bir kız öğrenci olan Julia kurtarır ve aralarında bir dostluk gelişir. Ona zarar vermeye çalışan tüm insanlara karşı birlik olurlar.
KESİŞEN DÜNYALAR OYUNCULARI
Irina Starshenbaum – Julia Lebedeva
Alexander Petrov – Tyoma
Rinal Mukhametov – Hakon
Oleg Menshikov – Colonel Lebedev
Sergey Garmash – Vice-Prime Minister
Lyudmila Maksakova – Lyuba
Ceyhun Fersoy’dan güldüren Acun Ilıcalı ve Berkan taklidiKendisi gibi oyuncu Begüm Öner ile evli olan Ceyhun Fersoy, sosyal medya hesabından paylaştığı eğlenceli videolarla dikkat çekiyor. Oyuncu, son olarak 'Survivor 2020'nin dikkat çeken yarışmacısı Berkan ile Acun Ilıcalı’nın arasındaki 'tranquilo' diyaloğunun taklidini yaptı.