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Haberler Magazin Haberleri 'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
16.10.2020 - 15:13 |

'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'

İngiliz aktris Lily James, ergenlik döneminde erkeklere çok takıntılı olduğunu ifade etti.

'Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım'
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Geçtiğimiz günlerde yasak ilişkiyi konu alan 'The Affair' dizisinin yıldızı Dominic West ile görüntülenmesiyle gündeme gelen oyuncu Lily James, bilinmeyenlerini anlattı.

Harper's Bazaar Dergisi'ne konuşan oyuncu, ergenlik döneminde erkeklere takıntılı olduğunu açıkladı. 31 yaşındaki James, kendisini hala bir çocuk gibi hissettiğini ifade etti.

İngiliz oyuncu, konuyla ilgili, "Keşke kız arkadaşlarımla daha fazla takılsaydım. Her şeyi çok ciddiye alırdım. Kendime nazik davranmalıydım" şeklinde konuştu.

Magazin Haberleri Bülteni (16 Ekim 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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Cadde Yazarları

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