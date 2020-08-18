18.08.2020 - 07:00 |
Keyif dolu tatil
Cemiyetin sevilen ismi koleksiyoner Gül Ergi, Bodrum’da, Ebru Yaşar ve arkadaşlarıyla buluştu.
Cemiyetin sevilen ismi koleksiyoner Gül Ergi, Bodrum’da, Ebru Yaşar ve arkadaşlarıyla buluştu. Yalıkavak Marina’da öğle yemeği yiyen Ergi, “Kız kıza sohbeti özlemişiz. Tatilimize, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya gelerek, keyifli bir şekilde devam ediyoruz” dedi.
Şeyma Subaşı'ndan 'polis baskını' iddiasına yanıt!Bir süredir Çeşme'de tatil yapan sosyal medya fenomeni Şeyma Subaşı'nın, arkadaşlarıyla birlikte Çeşme Mamurbaba Mevkii civarında kaldığı villayı polis baskını yapıldığı öne sürüldü. Çıkan haberlerin ardından Şeyma Subaşı, Instagram hesabından açıklama yaptı. Haberin doğru olmadığını söyleyen Subaşı, "Lütfen inanmayın" dedi.