Keyif dolu tatil

Cemiyetin sevilen ismi koleksiyoner Gül Ergi, Bodrum’da, Ebru Yaşar ve arkadaşlarıyla buluştu. Yalıkavak Marina’da öğle yemeği yiyen Ergi, “Kız kıza sohbeti özlemişiz. Tatilimize, sevdiğimiz dostlarımızla bir araya gelerek, keyifli bir şekilde devam ediyoruz” dedi.