Aslı Bekiroğlu, Çeşme Dalyan The Beach Of Momo’da objektiflere takıldı. Sevgilisi Can Koçkan ve arkadaşlarıyla tatiline devam eden oyuncu, bol bol yüzdü. Bekiroğlu, görüntülendiğini anlayınca, kameralara el sallayarak poz verdi.