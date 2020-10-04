Keyifli davet

Dr. Seran Göçer, Prof. Dr. Nuray Yazıhan ve Doç. Dr. Mehtap Kaçar’ın ortaklığında kurulan DN BİYOMED tarafından üretilen DNCollagen serisi, Ruby’de tanıtıldı. Sosyal mesafe önlemleri alınarak gerçekleşen çay davetinde, konuklara eklem ve kemik sağlığıyla bağışıklığı destekleyen DNCollagen II ile cilt, saç, tırnak güzelliğini destekleyen DNCollagen Plus Hyaluronic Acid ürünleri anlatıldı. Misafirler, kapsül ve şase formundaki gıda takviyelerini deneyimleme fırsatı buldu.