Kibariye kimdir, nereli? Kibariye kaç yaşında, boyu kaç?

Kibariye, Kanal D ekranlarında yayınlanan Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına konuk olarak katılıyor. Ünlü şarkıcı Kibariye'nin yaşamı izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor. Peki Çok Güzel Hareketler 2 yılbaşı özel programına katılan Kibariye kimdir, kaç yaşında?

KİBARİYE KİMDİR?

Asıl adı Bahriye Tokmak olan Kibariye, 10 Ağustos 1960 yılında Doğan ve Makbule Tokmak çiftinin ilk çocuğu olarak Manisa'nın Akhisar ilçesi Kapaklı köyünde doğdu.Ailesinin geçim sıkıntısı nedeniyle hiç okula gitmedi. İlk olarak Akhisar'da bir gazinoda sahne aldı. Kısa süre sonra aynı gazinoda çalışan bir arkadaşının aracı olmasıyla 1974'te İzmir'deki bir pavyona sahne almak için gitti. Ancak pavyon sahipleri Kibariye'nin sesini dinlemeden, fiziğine bakarak Kibariye'yi işe almadı. İki yıl sonra 1974'te yine aynı "Çağlayan Saz"a gitti ve bu kez pavyon sahibiyle anlaşarak sahne aldı ve 150 lira aldı.

1980'lerde İzmir sahnelerinde çalışan Kibariye, o yıllarda İzmir Fuarı'na gelen tüm sanatçıların dikkatini çekti. Bunlar arasında Muzaffer Özpınar da vardı. Ünlü bestekâr, sanatçıyı o zamanlar İstanbul’da Stardust gazinosunu çalıştıran Turgut Akyüz'e anlatır ve merhum Turgut Akyüz Kibariye'yi dinlemek ister. İzmir'den İstanbul'a gelen Kibariye'nin kaderi de böylece değişmeye başlamış olur. Gazinocu Turgut Akyüz tarafından çok beğenilen Kibariye Stardust gazinosunda sahne almaya başladı.

Kibariye çok kısa sürede gerek sesi, gerekse yorum her şeyden önemlisi de doğallığıyla tüm medyanın dikkatini çekti. Böylece bir teklif yılbaşı gecesi (1981) TRT Televizyonundan gelir. Kibariye'nin yaşamını birdenbire değiştiren yeni hayat başlamış oldu. 1982'de ilk kez bir sinema filminde rol aldı. Kibariye Kim Bilir adlı parça ile çıkış yakalar ve 1981'den 1990'lara 21 albüm yaptı. Halkın Kibariye'ye gösterdiği yoğun ilgi çeşitli gazinolarda gece kulüplerinde Anadolu ve Avrupa turnelerinde çalışması sağlamış oldu. Bu çıkış Özel TV kanallarının da ilgisini çekti. İlk show programı "Darısı Başınıza" isimli evlendirmeyi konu alan eğlence programı ile Kanal 6 ile başladı daha sonra "Eğlen Coş İşte Kiboş" ismi ile devam etti.2011 yılı Ekim ayında Kibariye isimli programa başladı. Kibariye’nin bugüne kadar çalışmış olduğu şirketler Süper Atlas Plak-SembolPlak, Bayşu Müzik, Makro Müzik-Banko ve Prestij Müzik'tir. 3 ocak 2017 itibarı ile "Ben Söylerim" adlı ses yarışmasında Serdar Ortaç ile birlikte jüri üyeliği yapmıştır.

2016 yılında 85. İZMİR Enternasyonal Fuarı'nda Tepecik Filarmoni Orkestrası ile birlikte konser veren Kibariye, İstanbul Maçka'da gazino günlerini yaşatmak için düzenlenen Küçükçiftlik Park'ta ki Yeni Bi’ Fest'te Kenan Doğulu ile birlikte sahne almıştır.

ALBÜMLERİ

Kimbilir (1981)

Aşkın Adresi (1982)

Gelin Ağıtı (1982)

İşte Kibariye (1983)

Hayat Merdiveni (1985)

Kibariye (1986)

Romanika (Sabredemedim) (1986 - Harika Müzik)

Hançer (İyimserim) (1987)

Sevmenin Bedeli (1987)

Avustralya Konseri (1988)

Arabesk'in Sultanı (1989)

En Büyük Kibariye (1989)

Aşk Çemberi (1990)

Benim Şarkılarım (Bayşu - MER - Raks Müzik)

Şarkılara Hayat Veren (1990)

Aşkın Sesi (1991 - Bayşu Müzik)

Bir Tutkudur (1992 - Bayşu Müzik)

Kibariye '93 (1993 - Bayşu Müzik)

İşte Ses İşte Yorum (1993 - Bayşu Müzik)

Kibariye Fırtınası (1994 - Tempa Müzik)

Bir Numara (1995 - Bayşu Müzik)

Kül Kedisi (1995 - Tempa Müzik)

Kara Kışlar (1996 - Banko Müzik Yapım)

Bir Duygudur Kibariye (1998- Prestij Müzik)

Boyun Eğmem (2000 - Prestij Müzik)

Yeniden (2001 - Prestij Müzik)

Ben Ayakta Ağlarım (2003- DSM - Tek Müzik)

Gülümse Kaderine (2006 - Avrupa Müzik)

Koleksiyon: Bir Numara (2008)

Anlayamazsın (2008 - Avrupa Müzik)

4 Mevsim (2010 - Avrupa Müzik)

Gülü Soldurmam (2014 - Avrupa Müzik)