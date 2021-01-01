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01.01.2021 - 14:40 |

Kibariye önce ağlattı, sonra oynattı

Güçlü sesi ve yorumuyla Türk müziğine adını altın harflerle yazdıran Kibariye, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel' programına konuk oldu.

Kibariye önce ağlattı, sonra oynattı
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BKM Mutfak tarafından yılbaşı akşamı için özel olarak hazırlanan ve programın ilk dönem oyuncularının da katılımıyla Kanal D ekranında izleyicilerle buluşan 'Çok Güzel Hareketler Bunlar'a konuk olan Kibariye, seslendirdiği 'Annem' şarkısı ile duygu dolu anlar yaşattı.

Kendi orkestrası ile katıldığı programdaki duygusal havayı hemen akabinde söylediği roman havası ile dağıtan sanatçı, başta Eser Yenenler, BKM Mutfak oyuncuları ve seyirciler olmak üzere yeni yılı umutla bekleyen tüm Türkiye'yi coşturdu.

Bir ara yeni yıl özel programının moderatörlüğünü üstlenen Eser Yenenler ile karşılıklı göbek atan Kibariye, ayakkabılarını da sahnenin bir köşesine fırlatarak iki şarkılık mini performansını yalınayak tamamladı.

Kibariye önce ağlattı, sonra oynattı

Magazin Haberleri Bülteni (1 Ocak 2020)İşte magazin gündeminin öne çıkan başlıkları...
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