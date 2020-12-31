Kibariye: Sesimle gündeme gelmeyi seviyorum

Anneanne olmanın heyecanını yaşayan Kibariye, toronu için bebek mağazalarını dolaştı. Yakın dostlarına yeni yıl hediyesi almayı ihmal etmeyen şarkıcı, gazetecileri görünce poz verip sohbet etti.

Yeni yılda yeni projeler içinde olacağını söyleyen Kibariye, "Yeni yılda da çalışmaya devam edeceğiz. Yeni şarkılar var tabii ki, ben şarkıcıyım sesimle gündeme gelmeyi seviyorum" dedi.

Yeni yıldan beklentilerini dile getiren Kibariye, "En önemlisi sağlık. Yeni yıl herkese başta sağlık ve sıhhat getirsin. Umarım tez zamanda eski özgür hayatımıza döneriz. Tek isteğim bu" ifadelerini kullandı.