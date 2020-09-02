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02.09.2020 - 07:00 |

‘Kilolu kadına başrol verilmiyor’

“Kilo aldığım dönem kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldum” diyen Hazal Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor” dedi

‘Kilolu kadına başrol verilmiyor’
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Hazal Kaya, Elle dergisine kapak oldu. Takoz kullandığı ve şeker hastalığı yüzünden aldığı kilolar için sosyal medyada yaralayıcı şeyler yazıldığını belirten oyuncu, “Bunu hassas insanlara yaptığınızda, zayıflama haplarıyla kendilerini öldürmelerine bile sebep olabiliyorsunuz, yapmayın!’ dedim. Bu uğradığım şiddet, başkalarına güç vermek arzusu yarattı” diye konuştu.

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“Kilo aldığım dönemde dergiler için kapak çekimine gidip, sonrasında iç sayfalara alındığımı öğrendiğim oldu” diyen Kaya, “Dizi sektörü de kilolu diye kadına başrol vermiyor. İnsanlar güzellik standartlarına uyan kadınları izlermiş... Zayıf ya da güzel kadınlar da sadece öyle oldukları için başarılı olmuyor. Bu algı da çok klişe ve yanlış. Bu değersizleştirmenin bir parçası” dedi.

‘Kilolu kadına başrol verilmiyor’

Hazal Kaya, başrollerini Onur Tuna, Enis Arıkan ve Nur Fettahoğlu gibi isimlerle paylaşacağı ve çekimleri devam eden 'Benden Ne Olur' filminde boy gösterecek. 

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