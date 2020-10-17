Kim bu Şirin?

Kanal D’nin sevilen dizisi ‘Çatı Katı Aşk’a Şirin karakteriyle dahil olan Selin Şekerci, izleyicilerin beğenisini kazanırken, aynı zamanda kim olduğu da merak edildi. Mahalleye gelişiyle tüm dengeleri altüst eden Şirin, Yasemin’in (Nilay Deniz) amcasının kızı ve yüksek analiz gücüne sahip biri. İnsanların hatalarını yüzüne vuran ama bu hakkı başka kimseye tanımayan Şirin herkese kuşkulu yaklaşacaktır.