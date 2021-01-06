Kim Kardashian ve Kanye West boşanıyor!

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ile Kanye West'in evliliği üzerinde kara bulutlar dolaşıyor. Kim Kardashian ve Kanye West'in, karantina günlerinde çok tartıştığı ve uzun süre bir arada oldukları için aralarının bozulduğu iddia edilmişti.

ÇİFTLİKTE KALIYOR

Her ne kadar sözcüleri bu konuda açıklama yapmasa da altı yıl önce evlenen Kim Kardashian ve Kanye West'in çoktan evlerini ayırdığı da basına yansıdı. Buna göre West bir süredir Batı Wyoming'deki çiftliğinde kalıyor. Kardashian ise dört çocuğuyla birlikte Los Angeles'ta yaşamını sürdürüyor.

Page Six'e konuşan bir kaynak, çiftin bu durumu fazla göz önünde tutmamaya çalıştığını ama evliliklerinin çoktan sona erdiğini söyledi. Aynı kaynak, Kardashian'ın ünlü boşanma avukatı Laura Wasser ile boşanma hakkında görüşmelere başladığını da ekledi.

‘ÜZGÜN AMA YİNE DE İYİ’

People dergisine konuşan bir başka kaynak da Kim Kardashian'ın kendi geleceği için bazı kararlar almak istediğini bu yüzden de yalnız kalmaya ihtiyaç duyduğunu ileri sürdü. Aynı kaynak Kanye West'in ise üzgün ama yine de iyi olduğunu belirtti.

40 yaşındaki Kim Kardashian ve 43 yaşındaki Kanye West'in 2020 yılının başından bu yana genel olarak ayrı evlerde yaşadığı ve tekrar bir araya gelme gibi düşünceleri olmadığı da ortaya atılan iddialar arasında.

BAŞKANLIK SEÇİMLERİYLE BAŞLADI

Kim Kardashian ile Kanye West'in aralarının zaten bir süredir kötü olduğu, ilişkilerinin ise West'in ABD başkanlık seçimlerinde adaylığını açıkladığında koptuğu ileri sürülüyor. West o dönemde son iki yıldır Kardashian'dan boşanmaya çalıştığını açıklamıştı. Aynı dönemde West, hem eşi Kardashian'ı hem de kayınvalidesi Kris Jenner'ı ırkçılıkla suçlamıştı.

Bütün bu iddialara rağmen Kanye West ve Kim Kardashian, sosyal medya sayfalarından birlikte çekilen fotoğraflarını paylaşıp söylentileri yalanlamaya çalışmıştı. Ancak geçen yıl çok kısıtlı zamanlarda bir araya geldiler.

EŞİNİN YANINA DÖNMEK İSTEMİYOR

Kim Kardashian ve Kanye West'e yakın bir kaynak, çiftin ayrı yaşamaktan şikayetçi olmadığını belirtti. Hollywood Life'a konuşan bu kaynak "Kanye West, Batı Wyoming'deki çiftliğinde yaşıyor ve işine vakit ayırıyor. Los Angeles'a eşinin yanına dönmek gibi bir isteği yok. Bu durumdan Kim Kardashian da şikayeçi değil" dedi.

DÖRT ÇOCUKLARI VAR

Kim Kardashian ile Kanye West, 2014 yılında evlendi. Çiftin, ikisi biyolojik, ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle sahip oldukları dört tane çocukları bulunuyor.

Bu, Kim Kardashian'ın üçüncü evliliği. Kardashian, 2000 ile 2004 arasında Damon Thomas ile evliydi. 2011'de evlendiği Kris Humphries ile sadece 72 gün evli kaldı. Resmi olarak boşanmaları ise 2013'te oldu. Kanye West ise şu ana kadarki tek evliliğini Kim Kardashian ile yaptı.

FOTOĞRAFLAR: BACKGRID USA / SPLASH NEWS / INSTAGRAM