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03.12.2020 - 09:40 |

'Kimse heveslenmesin! Sen benimsin'

Burçin Orhon Kuşadası'nda, eşi Süheyl Uygur ise İstanbul'da. Dün Süheyl Uygur'un doğum günüydü, 62 yaşına bastı.

'Kimse heveslenmesin! Sen benimsin'
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Hastalık nedeniyle birbirlerinden uzak kaldıklarını belirten Burçin Orhon, sosyal medya üzerinden eşi Süheyl Uygur'a şöyle seslendi:
"İyi ki doğdun. Seni çok seviyorum. Sana ya da bana abuk subuk yazanlara aldırma. Şu hastalık sebebi aramız uzak kaldı belki. Ama ben kalp yakınlığını daha önemli bulmuşumdur. Nice çiftler aynı evde ayrı kalpte yaşar. Çoğunluk aklında başkası, hayatını sürüdürür ele güne karşı. Ama sen sağlam adamsın. Aldırma. Biz farklı bir yaşamı sürdürmeye mecbur kaldık. Ama ben 25 senedir seninle evliyim ve bu tuhaf kadından bıkmadıkçada senin eşinim. İşte buradan bangır bangır söylüyorum. Seni çok seviyorum. Hiç hevesi olmasın kimsenin. Sen benimsin ben senin. Diğerlerine..."

Kimse heveslenmesin Sen benimsin

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